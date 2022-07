Comment choisir un tapis de course

Parmi les appareils de sport et fitness les plus vendu sur la planète, figure en très bonne position le tapis de course. Un tel succès il faut le dire, tient principalement à ses bienfaits sur la santé de l’homme et à ce côté pratique qui fait en sorte qu’on puisse l’utiliser en tout temps chez soi. Toutefois, la diversité des modèles et caractéristiques proposés sur le marché font qu’il n’’est pas toujours facile de choisir un tapis de course qui cadre exactement avec nos besoins. Dans cet article, nous vous livrons toutes les astuces et les conseils pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos attentes.

D’abord, pourquoi est-ce qu’il est indispensable d’acheter un tapis de course ?

Grâce au tapis de course, vous pouvez simuler les séances de running que vous avez l’habitude de pratiquer sur le terrain, et ce, indépendamment du temps qu’il fait car vous le faites chez vous. Pour tout dire, vous avez tout simplement là, l’un des appareils de fitness pour les exercices physiques le plus complet.

En effet, le tapis de course vous permet de travailler quasiment tous les muscles du corps. C’est donc un appareil très utile et efficace pour vos différents entrainements :

développement des capacités cardiovasculaires

préparation des compétitions

maintien de la forme

exercices pour perdre du poids

exercices de détente après une longue journée de travail, etc.

De plus, cet outil qui constitue une bonne alternative ou encore un complément idéal à la pratique du vélo elliptique vous offre un large panel de programmes ludiques et motivants pour vous entraîner à la maison…tout comme il vous protège efficacement contre les articulations des chocs. Vous avez en effet à votre portée, un bon nombre de modèles high tech équipés d’un écran et d’un lecteur DVD pour vous permettre de regarder vos films préférés ou alors pour prendre part à une compétition virtuelle comme si vous y étiez, en plus d’une sortie USB pour connecter votre lecteur MP3 et profiter de la bonne musique pendant vos séances d’entrainement.

Le choix de votre tapis de course

Choisir un tapis de course de qualité et qui cadre parfaitement avec vos besoins implique de prendre en compte un certain nombre d’éléments précis :

Les aspects pratiques

En effet, avant même de s’appesantir sur les détails techniques de votre tapis de course, vous devez tout d’abord évaluer certains critères d’ordre pratique. Sur ce, il faut souligner toute de suite qu’il s’agit là d’un appareil assez encombrant.

Dès lors, la première chose à faire avant de passer à l’achat, c’est de bien vérifier en fonction des dimensions que vous recherchez que vous avez de la place pour votre tapis de course. Nous vous conseillons donc d’opter pour un modèle simple et résistant au cas où vous voudrez quelque chose que vous pourrez ranger et déplier lors de chaque utilisation. A cet effet, il y a des tapis de cours avec des vérins hydrauliques qui sont adaptés pour un usage régulier et qui en dépit de leur coût un peu élevé, vous simplifieront tout de même grandement la vie.

L’idéal serait aussi de choisir un tapis de course pour lequel vous n’aurez pas besoin de déplacer tout le mobilier juste pour l’installer. Il va de soi que cela vous découragera énormément au point de reporter vos séances, si pour le faire vous deviez tout déménager dans votre salon par exemple.

Pour clore cette partie, il y a lieu de préciser en plus que certains tapis de course ne peuvent pas supporter une charge de plus de 100 kg. Sachez ainsi que votre poids a un grand impact sur la puissance développé par le moteur de votre tapis et sur son usure. Généralement, il est recommandé d’opter pour un appareil qui a été conçu pour supporter une masse au moins 20% supérieure à votre poids.

L’usage (les critères de choix techniques)

L’évaluation de votre niveau et particulièrement de vos envies est une autre condition préalable au choix du meilleur tapis de course. La puissance et dans un certain cas, les accessoires du modèle que vous choisirez vont dépendre de cette évaluation. Au final, il faudra acheter le vôtre en fonction de l’usage que vous prévoyez d’en faire :

L’acquisition pour une utilisation occasionnelle

Si vous avez besoin d’un tapis de course juste pour vous entrainer chez vous de temps en temps, histoire de vous détendre et de garder la ligne, alors devez faire votre choix parmi les modèles les plus simples et avec ou sans moteur.

Concrètement, un tapis de course de puissance 1.5 CV et sans inclinaison fera amplement l’affaire pour un coureur occasionnel. Veillez cependant, à opter pour un modèle qui dispose d’un amortisseur bien souple pour réduire au maximum les impacts lors des entrainements.

Cependant, à partir des séances de plus de 30 minutes, le mieux sera de choisir un tapis de course plus puissant.

L’acquisition pour des exercices de perte de poids

Cette option s’inscrit généralement dans le cadre d’une utilisation régulière et pour des séances d’entrainement allant au-delà de 30 min/semaine. Dans ce cas, il sera plus convenable d’acheter un tapis de course avec une puissance d’environ 2 CV et d’une inclinaison de 10% pour plus d’efficacité. Ce type de modèle est plus adapté pour :

pour s’entrainer et perdre de la masse graisseuse

pour développer le système cardio-vasculaire

pour travailler tous les muscles à l’instar des fessiers

ou encore pour compléter un entrainement pratiqué dans le cadre d’une autre discipline…

Pour un usage courant, choisissez de préférence ceux des modèles qui sont fournis avec des accessoires et qui offrent un large choix de programmes : ergonomie de la console, écran + lecteur DVD, prise USB pour lire de la musique MP3, etc.

L’acquisition pour se préparer à une compétition ou pour des séances à forte intensité

La puissance et la qualité sont les deux critères de poids à évaluer dans le cadre de l’acquisition d’un bon tapis de course lorsque vous êtes un coureur professionnel ou chevronné. Pour ce type de profil, l’appareil idéal doit avoir une puissance supérieure à 2 CV et une inclinaison dépassant les 10%. Aussi, un pro sa court très vite, environ 12 km/h avec de très longues foulées, ce qui nécessite d’avoir une bonne surface de course : c’est donc un autre critère essentiel à prendre en compte.

Toujours dans cette optique de performance, vous devez choisir un tapis de course qui dispose d’un amorti limité. Ceci fera en effet que les sensations de course soient restituées vers l’extérieur pour vous permettre de mieux évaluer votre marge de progression. D’ailleurs vous trouverez sur le marché, des modèles avec des amortis réglables.

Enfin, cela sera encore plus intéressant d’opter pour un appareil qui comporte un cardio-fréquencemètre intégré. Plus généralement, pour un coureur pro, le choix d’un tapis de course plus performant reste la meilleure option.

En résumé, pour choisir un tapis de course qui correspond à vos besoins et objectifs, vous devez intégrer les différents éléments suivants :

les aspects techniques : la surface de course, l’amorti, la puissance du moteur, l’inclinaison et la vitesse maximale pour ne citer que les plus importants…

: la surface de course, l’amorti, la puissance du moteur, l’inclinaison et la vitesse maximale pour ne citer que les plus importants… les aspects pratiques : le poids, la stabilité de l’appareil, l’intégration dans la maison, la longévité, etc.

: le poids, la stabilité de l’appareil, l’intégration dans la maison, la longévité, etc. la console et les programmes proposés

les accessoireset les options supplémentaires : montre cardio, écran, lecteur DVD, sortie USB…

